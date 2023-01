Hückelhoven-Ratheim (ots) - In der Feldstraße entwickelte sich im Erdgeschoss eines Reihenhauses am Montagmittag (2. Januar) gegen 12.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand. Zwei im Haus befindliche Personen begaben sich in das Obergeschoss des Gebäudes und wurden dort über ein Fenster von der verständigten Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Beide Bewohner wurden mit einer Rauchgasvergiftung zur weiteren ...

