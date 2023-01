Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere PKW geöffnet

Erkelenz-Kückhoven (ots)

In der Nacht vom 1. Januar (Sonntag) auf den 2. Januar (Montag) öffneten Unbekannte in Kückhoven mehrere PKW. Die Tatorte lagen in der Katzemer Straße und in der Straße Spitzberg. Sie erbeuteten dabei Bargeld. Auf der Katzemer Straße konnte gegen Mitternacht ein männlicher Täter mittels Videoüberwachung aufgezeichnet werden. Seine Beschreibung deckt sich mit der eines Mannes, der ebenfalls auf der Katzemer Straße zur etwa gleichen Zeit einen weiteren Wagen öffnete (wir berichteten gestern im Polizeibericht Nummer 2 darüber).

