Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdung

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Am Sonntag (01. Januar) befuhr gegen 15.45 Uhr ein mit vier Personen besetzter PKW die Bundesstraße 56 aus Richtung Niederlande kommend in Fahrtrichtung Bundesautobahn 46. Auf Höhe der Ortschaft Waldenrath befand sich für den Verkehr Richtung Autobahn zwei, in Gegenrichtung lediglich ein Fahrstreifen. Aus Richtung Autobahn kommend kam dem PKW ein vermutlich dunkler Ford Fiesta entgegen, der einen der Fahrstreifen der Gegenrichtung befuhr. Das Fahrzeug mit den vier Insassen musste hierdurch in den Gegenverkehr ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Ford Fiesta setzte seine Fahrt auf der falschen Seite fort - auch im weiteren Verlauf, wo beide Fahrtrichtungen zusätzlich baulich voneinander getrennt waren. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die das Verkehrsmanöver beobachtet haben oder auch weitere Personen, die gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Hinweise können Sie alternativ auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

