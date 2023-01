Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter dringt in PKW und Garage ein

Zeugensuche

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am 01. Januar (Sonntag) gegen 23.55 Uhr Zugang zum Innenraum eines in der Katzemer Straße abgestellten Wagens. Im Fahrzeug fand er eine elektrische Funkfernbedienung für eine in der Nähe befindliche Garage. Nachdem er diese geöffnet hatte, betrat er die Garage und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Laut einer Videoüberwachung war der Täter etwa 20 bis 30 Jahre alt und mit einer schwarzen Jacke mit weißem Emblem in Höhe der linken Brust bekleidet. Er trug zudem eine weiße Kappe und hatte einen dunklen Vollbart. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht oder kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Das Kriminalkommissariat in Erkelenz nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell