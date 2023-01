Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 1/2023 der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Kreis Heinsberg, Brände durch Feuerwerkskörper In der Silvesternacht kam es in den Ortslagen Heinsberg, Wegberg Schwaam und Wassenberg zu kleineren Bränden die vermutlich durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. In zwei Fällen brannte jeweils eine Hecke, im dritten Fall gerieten Mülltonnen in Brand. Alle Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht und es entstand Sachschaden.

Kreis Heinsberg, Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper In der Silvesternacht kam es zu zwei Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper. Auf der Mittelstraße in Gangelt Langbroich wurde ein Böller in einem Briefkasten platziert, auf der Rölkenstraße in Übach-Palenberg wurde ein Knallkörper vor einem Kellerfenster gezündet. Es entstand jeweils Sachschaden, Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Übach-Palenberg-Frelenberg, Brand eines Bootes Am Samstag, 31.12.2022, gegen 07:20 Uhr geriet ein auf einem Anhänger befindliches Boot auf dem Urweg in Brand. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Übach-Palenberg-Frelenberg, Brand eines Schuppens Am 31.12.2022 gegen 18:00 Uhr wurde ein brennender Schuppen auf dem Urweg festgestellt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, ob ein Zusammenhang zu dem brennenden Boot aus den Morgenstunden besteht ist zunächst unklar. Auch in diesem Brandfall hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

Heinsberg-Kirchhoven - Einbruch in Büro

Im Tatzeitraum 30.10.2022, 15:05 Uhr bis 31.12.2022m 12:15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Firma auf der Stapper Straße ein. Nach gewaltsamem Eindringen ins Objekt wurde dies komplett durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nur Bargeld entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor.

Waldfeucht-Bocket - Diebstahl eines Quad Zwischen dem 30.12.2022, 15:00 Uhr und dem 31.12.2022, 09:00 Uhr wurde auf dem Hartweg ein Quad aus einer Garage entwendet.

Hückelhoven-Schaufenberg - Sprengung eines Zigarettenautomaten Am 01.01.2023 war ein Zigarettenautomat auf der Hochstraße das Ziel bislang unbekannter Täter. Dieser wurde auf unbekannte Art und Weise aus seiner Halterung gesprengt. Ob etwas entwendet kann bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

