Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrerin nach Sturz schwerverletzt

Erkelenz-Lövenich (ots)

Am Neujahrstag (01. Januar) kam es gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße 117 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 24-Jährige befuhr die Landstraße 117 aus Richtung Lövenich kommend in Fahrtrichtung Katzem. Nach Befahren einer S-Kurve geriet sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch, das Zweirad wieder unter Kontrolle zu bringen, lenkte sie nach links und geriet daraufhin in den linksseitigen Grünstreifen, wo sie schließlich stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell