POL-HS: Drei Verletzte nach Kollision im Kreuzungsbereich

Wassenberg (ots)

Am Dienstagmittag (3. Januar) ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Landstraße 117 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Eine 37 Jahre alte Frau aus Wassenberg befuhr mit ihrem PKW die Landstraße 117 aus Richtung Hückelhoven kommend in Fahrtrichtung Rothenbach. Zur gleichen Zeit befuhr eine 73-jährige Wassenbergerin mit ihrer 82 Jahre alten Beifahrerin die Rurtalstraße aus Richtung Wassenberg kommend in Fahrtrichtung Landstraße 117. Im Kreuzungsbereich Landstraße 117/Rurtalstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall zogen sich alle Frauen so schwere Verletzungen zu, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich gesperrt.

