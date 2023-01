Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Batterien von mobiler Lichtzeichenanlage entwendet

Erkelenz (ots)

An der Landstraße 19, in Höhe des Zubringers zur Bundesstraße 57, wurde vorrübergehend eine mobile Lichtzeichenanlage aufgestellt. Diese wurde mangels Stromversorgung mit Batterien gespeist. Zwischen 00 Uhr und 11.20 Uhr wurden am Dienstag, 3. Januar, mehrere Batterieschränke aufgebrochen und insgesamt sieben Batterien daraus entwendet. Personen die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

