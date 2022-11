Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter setzen Saug-/Druck-Lkw in Garbsen in Brand - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 30.11.2022, ist ein Saug-/Druckwagen durch ein Feuer zerstört worden. Eine Zeitungsausträgerin entdeckte den Brand und informierte die Polizei. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover meldete eine 54-Jährige gegen 04:10 Uhr einen Lkw-Brand in der Jahnstraße in Garbsen. Ein Saug-/Druck-Lkw, welcher zum Absaugen von Bohrschlamm genutzt wird, wurde durch das Feuer zerstört. Der 50-jähriger Fahrer stellte das Fahrzeug auf einer Parkfläche vor einer Grundschule am Vorabend, gegen 18:00, Uhr ab.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5222 zu melden. /bo, desch

