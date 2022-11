POL-H: Vahrenwald: Polizei übergibt jugendlichen mutmaßlichen Ladendieb an Vater und vollstreckt bei diesem drei offene Haftbefehle

Hannover (ots) - Am Rande eines Unfalls auf der Bundesautobahn (BAB) 2 nahe Lahe hat ein Lkw-Fahrer in dieser Woche Zivilcourage bewiesen und womöglich Schlimmeres verhindert. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Muldenfahrzeugs verlor am Montag, 21.11.2022 am Steuer das Bewusstsein. Der Lkw touchierte einen anderen Lkw ...

mehr