POL-H: Unfall in Eldagsen: Von Pkw erfasste Fußgängerin zwei Monate nach Unfall im Krankenhaus verstorben

Rund zwei Monate nachdem sie in Springe von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden war, ist eine Fußgängerin nun im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Frau war am 22.09.2022 beim Überqueren einer Straße im Ortsteil Eldagsen von dem Pkw einer 73-Jährigen erfasst worden.

Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes wollte die 89-Jährige am 22.09.2022 gegen 10:30 Uhr die Lange Straße in Eldagsen überqueren. Dazu trat sie hinter einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw auf die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf erfasste sie ein von links kommender Opel Crossland mit einer 73-Jährigen am Steuer. Die Fußgängerin prallte gegen das Fahrzeug und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus, wo sie am Samstagabend, 26.11.2022, verstarb. /ram

