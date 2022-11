POL-H: Rechtliche Bewertung: Polizei und Staatsanwaltschaft sehen im vorsätzlichen Luftablassen aus Reifen von Fahrzeugen Anfangsverdacht einer Straftat

Hannover (ots) - Am 04.11.2022 sind ein 64-jähriger Radfahrer und ein 24-jähriger Pedelecfahrer miteinander auf der Nienburger Straße zusammengestoßen. Am 23.11.2022 verstarb der Radfahrer an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Am 04.11.2022 waren ein 64-Jähriger auf seinem Rennrad mit einem 24-Jährigen auf seinem Pedelec zusammengestoßen und beide verletzt worden (wir berichteten: ...

mehr