POL-OG: Friesenheim, Heiligenzell - Durch Terrassentür eingestiegen, Hinweise erbeten

Kuppenheim (ots) - Am Donnerstag kam es zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in der Tulpenstraße. Den noch unbekannten Einbrechern gelang es durch das Aufhebeln der Terrassentür in die Doppelhaushälfte einzudringen. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter offenbar sämtliche Räume. Der Umfang und Wert des Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. An der ...

mehr