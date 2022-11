Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Nach der Beschädigung eines Spiegels und einer Streifspur an der Beifahrertüre sucht die Polizei aus Gaggenau nach einem noch unbekannten Autofahrer. Gegen 16.15 Uhr hörte eine Zeugin in der Favoritestraße ein Geräusch, das auf den Unfall am Donnerstagnachmittag hindeutete. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mitsubishi, der vor der Hausnummer 7 entgegen der Fahrtrichtung abgestellt war. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier in Gaggenau erbeten, Telefon: 07225-98870.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell