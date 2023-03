Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Autos streifen sich auf der B 27 - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Die Außenspiegel zweier Autos haben sich am Dienstagmittag, 14.03.2023, gegen 14:25 Uhr, auf der B 27 zwischen Lottstetten und Jestetten gestreift. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 59 Jahre alter Mann und eine gleichaltrige Frau waren sich, in Richtung Jestetten gesehen nach dem dortigen Baustellenbereich, entgegengekommen. Beide Fahrzeuge berührten sich. Der Mann fuhr weiter, die Frau erstattete Anzeige. Der beteiligte Mann meldete sich später bei der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Aufgrund des Unfalles mussten mehrere Verkehrsteilnehmer bremsen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Jestetten, Tel. 07745 7234, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell