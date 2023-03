Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gaststätte

Olpe (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag (06.03.2023) zwischen 01:00 Uhr und 08:15 Uhr in eine Gaststätte in Friedrichsthal ein. Im Gastraum wurde ein Zigarettenautomat und ein Sparfachkasten aufgebrochen sowie Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell