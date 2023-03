POL-OE: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Finnentrop (ots) - In Lenhausen brachen Unbekannte zwischen Donnerstag (02.03.2023, 23:30 Uhr) und Freitag (03.03.2023, 19:00 Uhr) eine Gartenlaube in der Straße "Am Halloh" auf. Aus der Hütte entwendeten die Täter ein blaues E-Bike der Marke "Cube" und ein schwarzes Mountainbike der Marke "redbull". Außerdem wurden eine Kettensäge, eine Motorsense, ein Rasenmäher und ein Werkzeugkasten samt Inhalt entwendet. Der Beutewert liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. ...

