POL-OE: Mercedes-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Wenden (ots) - Zwischen Samstag (04.03.2023) und Sonntag (05.03.2023) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Fertigungshalle eines metallverarbeitenden Betriebes in der Straße "Im Ruttenberge". Ob ihnen hierbei auch Beute in die Hände fiel, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend festgestellt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in ...

