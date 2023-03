Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse aus Auto gestohlen

Olpe (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntag (05.03.2023, 17:30 Uhr) und Montag (06.03.2023, 08:45 Uhr) in einen SEAT ein, der in der Eichendorffstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. Um den Tätern keine Tatanreize und -möglichkeiten zu bieten, bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger, stets ihre Wertsachen aus geparkten Fahrzeugen mitzunehmen. Zudem sollten Fahrzeuge in einem gut ausgeleuchteten Bereich oder in einer Garage / einem Carport geparkt werden. Darüber hinaus ist die Polizei zur Klärung der Taten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

