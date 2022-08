Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 35-Jähriger in Gewahrsam genommen.

Lippe (ots)

Donnerstagmittag (25.08.2022) stellte die Polizei einen 35-jährigen Detmolder in einem Geschäft in der Schülerstraße, der ein Holzschwert dabei hatte. Der Mann war augenscheinlich verwirrt und verbal aggressiv. Die Polizeibeamten nahmen den uneinsichtigen Mann zur Verhinderung von möglichen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Er wurde nach Prüfung durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell