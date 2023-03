Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma

Georgenthal (ots)

Am Sonntagmorgen kam es zu einem polizeilichen Einsatz in einer Firma in der Bahnhofstraße in Georgenthal. Bisher unbekannte Täter gelangten in ein Büro und entwendeten dort Lebensmittel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0059801/2023 zu melden. (dg)

