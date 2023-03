LPI-GTH: Betrunken im Kleintransporter unterwegs

Gotha (ots) - Am Freitagnachmittag wurde ein 32-jähriger Mazdafahrer in der Oststraße in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv, mit dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: ...

mehr