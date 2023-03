Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Pkw beschädigt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr wurden vier Pkw angegriffen, die in der Tiefenbacher Allee geparkt waren. Es wurden jeweils Außenspiegel durch Tritte oder Schläge beschädigt. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Durch Zeugen wurden zwei männliche Personen beobachtet, die mit hellen Kapuzenjacken bekleidet waren und sich zu dieser Zeit in der Tiefenbacher Allee in Richtung Mühlhäuser Straße bewegten. Diese kommen möglicherweise als Täter in Betracht. Weitere Zeugenhinweise (Hinweisnummer 0059331/2023) nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter Tel. 03691-261-0 entgegen. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell