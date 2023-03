POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen nach einem versuchten Kupferkabeldiebstahl aus einer Industriehalle an der Kolpingstraße. Zeugen wurden am Montagmorgen (27.02., 09.00 Uhr) auf vier Männer aufmerksam, welche aus der Halle wegrannten. Die Männer hatten sich offensichtlich zuvor an Kupferkabel in der Halle zu schaffen ...

