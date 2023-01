Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Zug wegen technischem Defekt in Olsberg evakuiert

Olsberg (ots)

Auf der Bahnstrecke zwischen Olsberg und Elleringhausen war am späten Freitagabend ein Zug mit einem technischen Defekt liegengeblieben. Der Notfallmanager der Bahn forderte gegen 22:00 Uhr zum Ausleuchten der Einsatzstelle und zur Unterstützung bei der Evakuierung des Zuges die Feuerwehr an. Die 17 Helfer, die mit vier Fahrzeugen angerückt waren, sorgten für Licht und betreuten zunächst zusammen mit den Mitarbeitern der DB AG die wartenden Fahrgäste. Sie bauten zwischen dem defekten und einem angeforderten Ersatzzug mit einer Rettungsplattform, die sonst bei LKW - Unfällen genutzt wird, eine Brücke. Darüber konnten die 12 Passagiere und 2 Bahnmitarbeiter sicher umsteigen. Da auch die Heizung des Zuges durch den Defekt nicht mehr funktionierte, freuten sich alle Beteiligten, dass sie bei den Minustemperaturen in den bereitstehenden warmen Zug steigen konnten. Einsatzende war für die Feuerwehr um 23:30 Uhr.

