FF Olsberg: Unfall am Autobahnzubringer BAB46 in Olsberg

Der Löschzug Bigge - Olsberg wurde am Morgen gegen 7:30 zu einem Unfall Richtung BAB 46 alarmiert. Ein 18-jähriger Warsteiner war am Morgen kurz hinter dem Autobahnzubringer in Richtung Bigge mit seinem Audi A4 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durchfuhr den Straßengraben, riss die Halterung eines Verkehrsschildes ab und blieb auf der Seite im Straßengraben liegen. Er konnte sein Fahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen. Die acht Einsatzkräfte, die mit 2 Fahrzeugen ausgerückt waren, stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und öffneten mit schwerem hydraulischem Gerät die Motorhaube, um die Fahrzeugbatterie abzuklemmen. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden aufgenommen und Warnschilder aufgestellt. Die Straße war für kurze Zeit komplett gesperrt, später wurde durch die Polizei der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Einsatzende war für die Helfer des Löschzuges um 9:00 Uhr.

