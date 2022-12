Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: 500 Liter Heizöl in Olsberg - Wulmeringhausen ausgelaufen

Olsberg (ots)

In Olsberg Wulmeringhausen kam es am Morgen um 9:30 Uhr für die Löschgruppe (LG) Wulmeringhausen, LG Brunskappel, den kommunalen ABC-Zug Olsberg und den Löschzug Bigge-Olsberg zu einem Gefahrguteinsatz. Bei Umpumparbeiten an einem Heizöl - Tankfahrzeug war vermutlich ein Ventil vereist. Bis der Defekt dem Fahrer auffiel, traten ca 500 Liter Heizöl in der Ortsmitte aus und flossen über die Straße. Geringe Mengen gelangten auch in die Kanalisation. Die Kanaldeckel wurden von den Einsatzkräften der zuerst eintreffenden LG Wulmeringhausen abgedichtet und Bindemittel wurde großflächig aufgetragen. Am LKW wurde restliches Heizöl aufgefangen und umgepumpt. Im Einsatz waren zu den 41 Kräften der Feuerwehr noch der Rettungsdienst mit einem RTW und 3 Kräften, die Polizei mit einem Fahrzeug und 3 Beamten, die untere Wasserbehörde, Hochsauerlandwasser und der Ruhrtalverband. Eine Kehrmaschine wurde angefordert. Die Ortsdurchfahrt war während dem Einsatz komplett gesperrt, der Verkehr wurde über eine Nebenstraße umgeleitet.

