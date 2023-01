Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Verkehrsunfall auf der L743 in Olsberg. Straße zeitweise voll gesperrt.

Olsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der L743 zwischen Olsberg - Elleringhausen und Brilon Wald wurde die Löschgruppe (LG) Elleringhausen am Freitagmorgen, dem 06.02.2023 um 11:07 Uhr alarmiert. Ein 20 jähriger Briloner war mit seinem Alfa Romeo nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume am Straßenrand geprallt. Hierbei wurde er leicht verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die dreizehn ehrenamtlichen Helfer der LG waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort und stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Dazu streuten sie ausgelaufene Betriebsstoffe ab und beseitigten das Trümmerfeld von der Fahrbahn. Die L743 war während des Einsatzes halbseitig gesperrt, zur Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen kam der Verkehr kurzzeitig komplett zum Stillstand. Über die genaue Unfallursache und die Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

