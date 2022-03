LPI-GTH: Diebstahl aus einem Schaltschrank

Eisenach (ots) - In der Abenddämmerung ereignete sich in der Eisenacher Stadt ein Wildunfall mit einem Reh. Eine 29-Jährige Ford-Fahrerin befuhr die Kasseler Straße aus Richtung Innenstadt, in Richtung Creuzburg. Kurz vor einer Ampelkreuzung querte ein Reh die Fahrbahn, sodass die Pkw-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, das Reh verendete an ...

mehr