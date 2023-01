Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Daniel Benk offiziell Leiter der Fachgruppe IUK-Olsberg

Olsberg (ots)

Auf der letzten Einheitsführersitzung der Feuerwehr Olsberg im Dezember wurde Daniel Benk (Löschzug Bigge-Olsberg) von Wehrleiter Marc Stappert offiziell zum Leiter der IUK - Einheit der Stadt Olsberg ernannt. Die IUK - Einheit (Information und Kommunikation) ist am 19. Mai 2022 offiziell in Dienst gegangen und wird seitdem bei größeren Einsatzlagen wie z.B. Unwettern, größeren Bränden oder technischen Hilfeleistungen von der Kreisleitstelle in Meschede mit alarmiert und unterstützt die Einsatzleitung vor Ort. Brandinspektor Daniel Benk hat die Gruppe mit ins Leben gerufen und stand von Anfang an kommissarisch an der Spitze. Florian Susewind von der Löschgruppe Elpe steht ihm nun offiziell als Stellvertreter zur Seite.

Die Einheit war mittlerweile schon an mehreren Einsätzen im Stadtgebiet beteiligt. Sie setzt sich aus Mitgliedern der Löschgruppen Assinghausen, Bruchhausen, Elpe, Gevelinghausen, Wiemeringhausen, Wulmeringhausen sowie dem Löschzug Bigge - Olsberg zusammen. Alle Mitglieder dieser Fachgruppe führen diese Tätigkeit zusätzlich neben Ihrem Dienst in ihren Einheiten durch. Regelmäßig treffen sie sich zu Übungen, die zusätzlich zum normalen Übungsdienst stattfinden.

