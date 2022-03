Polizei Köln

POL-K: 220323-4-K Randalierer greift Polizistinnen an - Festnahme

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (22. März) hat ein 32 Jahre alter Mann in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Köln-Kalk drei Polizistinnen angegriffen. Die Einsatzkräfte hatten den Tatverdächtigen zuvor gegen 16.45 Uhr gefesselt und in Gewahrsam genommen, nachdem er in einem anderen Krankenhaus in der Innenstadt eine Mitarbeiterin bedroht und massiv beleidigt hatte. Ursprünglich hatte er sich dort gemeldet und über Handschmerzen geklagt. Bevor die Beamtinnen den aggressiven Mann ins Polizeigewahrsam brachten, begleiteten sie den Wohnungslosen in die rechtsrheinische Notaufnahme, um ihn ärztlich untersuchen zu lassen. Als die Polizistinnen ihm dafür die Handschellen abnahmen, versuchte der Randalierer aus dem Krankenhaus zu flüchten. Eine der Polizistinnen stieß er zu Boden. Diese prallte mit dem Kopf gegen einen Türrahmen, erlitt eine Schädelprellung und war nicht mehr dienstfähig. Das Streifenteam nahm den aus Afghanistan stammenden Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cs/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell