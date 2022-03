Polizei Köln

POL-K: 220323-3-K Unfallflucht eines E-Scooter-Fahrers - Fußgängerin verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montagmittag (21. März) ist eine Fußgängerin (11) auf der Kaiserstraße in Köln-Porz bei einem Zusammenstoß mit einem roten E-Scooter leicht verletzt worden. Der Fahrer des Elektrorollers fuhr in Richtung Porz-Zentrum weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei Köln sucht Zeugen. Der Gesuchte mit schwarzen, lockigen Haaren und heller Hautfarbe soll eine rot-schwarze Strickjacke und eine hellblaue Jeans getragen haben, etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hatte die 11-Jährige gegen 13.40 Uhr in Höhe der Dorotheenstraße touchiert, als sie die Straße überquerte. Die Kölnerin stürzte und verletzte sich am Knie und Arm. Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Mann nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.(mm/as)

