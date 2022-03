Polizei Köln

POL-K: 220322-6-K "Verdächtiger Welpe" hat unfreiwillig Sicherstellung von hochpreisigen Fahrrädern, Drogen und Munition zur Folge

Köln (ots)

Umfangreiches mutmaßliches Diebesgut haben Kölner Polizisten am Montagnachmittag (21. März) in der Wohnung und dem Kellerraum eines 37 Jahre alten polizeibekannten Mannes an der Allerseelenstraße in Poll sichergestellt. Gegen 12 Uhr hatten die Beamten das Mehrfamilienhaus eigentlich betreten, um die Halter eines freilaufenden Hundewelpen zur Rede zu stellen. Dieser hatte unmittelbar vor der offenstehenden Haustür seine Notdurft auf dem Gehweg verrichtet. Ein im Treppenhaus abgestelltes Pedelec, das der 37-jährige Wohnungsnachbar der Hundehalter auf Befragen als sein Eigentum ausgab, war jedoch als gestohlen angezeigt worden. Im Zuge der Identitätsfeststellung des Verdächtigen, der sich zunächst nicht ausweisen wollte, fanden die Polizisten zwei weitere gestohlene E-Bikes sowie mehrere auf andere Personen ausgestellte Ausweise und Kreditkarten. Insgesamt stellten die Beamten drei Pedelecs, ein Rennrad, ein Citybike sowie diverse Drogen und Munition sicher und nahmen den Verdächtigen fest. (cg/de)

