POL-H: Streit eskaliert - Unbekannter Täter sticht 32-Jährigem in den Oberkörper und flüchtet - Zeugen gesucht

Hannover (ots) - Am Freitagnachmittag, 08.07.2022, hat der 60-jährige Fahrer eines Busses an einem Fußgängerüberweg in Wettbergen so stark gebremst, dass zwei Fahrgäste stürzten. Ein 78-Jähriger erlitt schwere und ein 44-Jähriger leichte Verletzungen, die jeweils im Krankenhaus behandelt wurden. Eine 61-jährige Fußgängerin blieb unverletzt. Nach aktuellen ...

