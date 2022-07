Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wettbergen: Fahrgäste stürzen nach Vollbremsung eines Linienbusses

Hannover (ots)

Am Freitagnachmittag, 08.07.2022, hat der 60-jährige Fahrer eines Busses an einem Fußgängerüberweg in Wettbergen so stark gebremst, dass zwei Fahrgäste stürzten. Ein 78-Jähriger erlitt schwere und ein 44-Jähriger leichte Verletzungen, die jeweils im Krankenhaus behandelt wurden. Eine 61-jährige Fußgängerin blieb unverletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 60-jährige Fahrer eines Busses der Linie 129 die Straße "In der Rehre" in Richtung Göttinger Chaussee. Zwischen den Einmündungen "Auf dem Kampe" und "Neue Straße" überquerte eine Fußgängerin von links nach rechts den dortigen Fußgängerüberweg. Um eine Kollision mit der 61-Jährigen zu vermeiden, bremste der Busfahrer stark ab.

Infolge dessen stürzten zwei Fahrgäste. Ein schwer verletzter 78-Jähriger aus Hannover und ein leicht verletzter 44-Jähriger aus Göttingen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Fußgängerin blieb unverletzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt gegen den Busfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. /nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell