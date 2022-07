POL-H: Nachtragsmeldung: 13-Jährige aus Vahrenheide wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots) - Nach einem versuchten schweren Raub am Dienstag, 05.07.2022, in der Calenberger Neustadt sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 57-Jähriger wurde in der Nacht zu Dienstag im Bereich Steintor von zwei Männern in ein Gespräch verwickelt. Später sprühten diese ihm Pfefferspray ins Gesicht und ...

