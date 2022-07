Polizeidirektion Hannover

POL-H: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt: Polizei hofft nach Unfall in Vahrenwald auf Hinweise zu flüchtiger Autofahrerin

Hannover (ots)

Im hannoverschen Ortsteil Vahrenwald hat eine Frau mit ihrem Auto am Donnerstag, 07.07.2022, den Fahrer eines E-Scooters erfasst und schwer verletzt. Nach der Kollision fuhr die Frau einfach davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover war die Autofahrerin am Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Jathostraße unterwegs. An der Kreuzung zum Großen Kolonnenweg wollte die Frau dann nach rechts abbiegen. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines von links kommenden E-Scooters. Dessen 39 Jahre alter Fahrer kollidierte mit dem Auto und schleuderte zu Boden. Obwohl der Mann bei dem Unfall so schwer verletzt wurde, dass ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus bringen musste, fuhr die Autofahrerin einfach davon. Die Polizei hat Strafverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und hofft bei der Suche nach der Frau und dem nicht eindeutig identifizierten Fahrzeug auf Zeugenhinweise.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich womöglich um einen roten beziehungsweise weinroten Dancia, vermutlich das Modell Sandero, handeln. Auf der Fahrerseite waren Werbesticker angebracht. Auf dem Kennzeichen konnte lediglich ein "H" für Hannover abgelesen werden. Die Fahrerin wurde auf etwa 50 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug die Frau dunkelblondes, schulterlanges Haar sowie eine Brille.

Zeugen, die Hinweise zu der Frau und/oder dem Fahrzeug geben können oder ein entsprechendes Fahrzeug mit Unfallschäden beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

