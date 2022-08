POL-PDWO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Worms (ots) - Am Sonntag, dem 07.08.2022 kam es gegen 16:30 Uhr in der Bechtheimer Hohl in Osthofen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Ein 24-jährige Radfahrer befuhr hinter einem PKW die Bechtheimer Hohl in Osthofen und erkannte zu spät, dass dieser abbremsen musste. Der Radfahrer fuhr auf den PKW auf und wurde hierdurch gegen das Heck des Fahrzeugs geschleudert. Er erlitt schwere, jedoch keine ...

