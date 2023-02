Polizei Gütersloh

POL-GT: Kupferkabeldiebe flüchten aus Industriehalle an der Kolpingstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen nach einem versuchten Kupferkabeldiebstahl aus einer Industriehalle an der Kolpingstraße.

Zeugen wurden am Montagmorgen (27.02., 09.00 Uhr) auf vier Männer aufmerksam, welche aus der Halle wegrannten. Die Männer hatten sich offensichtlich zuvor an Kupferkabel in der Halle zu schaffen gemacht. Zwei der Männer waren dunkel gekleidet. Einer hatte eine Arbeitsjacke an. Die beiden anderen waren heller gekleidet und hatten Zangen in der Hand. Die Kupferkabel fanden die Beamten in einem in der unmittelbaren Nähe abgestellten Fiat Ducato wieder. Der Lkw wurde sichergestellt. Auch weil Kennzeichen und Fahrzeug nicht zusammenpassten. Die Ermittlungen zu der Herkunft des Wagens dauern an.

Hinweise und Angaben zu den flüchtenden Männern, verdächtigen Personen rund um das Gebäude und zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

