POL-GT: Großer Wall - Einbruch in Geschäft

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Freitag (25.02., 04.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft am Großen Wall eingebrochen. Zeugen wurden auf ein lautes Geräusch aufmerksam. Im Umfeld des Geschäfts sahen sie daraufhin einen Mann mit einem Rollerhelm und einer silberfarbenen Jacke auf einem roten Fahrrad. Dieser flüchtete.

Ersten Erkenntnissen nach wurde aus dem Geschäft die Ladenkasse gestohlen. Diese wurde am Freitagmorgen aufgebrochen an der Straße Am Stadtgraben aufgefunden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch, dem beschriebenen Mann und der aufgebrochenen Kasse machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

