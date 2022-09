Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Vermisste Person wieder in Sicherheit

Oberkirch (ots)

Glücklich endete am Mittwochabend eine Vermisstensuche im Bereich Oberkirch. Eine Mitarbeiterin eines Altenpflegeheimes meldete gegen 19:40 Uhr das Fehlen eines 83-jährigen Heimbewohners. Aufgrund der medizinischen Vorerkrankungen sowie der vorherrschenden Witterung mussten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch schnell handeln. Durch vier Streifen der Polizei wurde nach dem Vermissten an möglichen Aufenthaltsorten gefahndet. Da die Suche zunächst negativ verlief, schalteten die Polizeibeamten die Hubschrauberstaffel zur weiteren Absuche der Umgebung ein. Mithilfe dieser konnte der Mann glücklicherweise gegen 1:20 Uhr unverletzt aufgefunden werden. Er wurde durch eine Streife zurück in das Altenpflegeheim gebracht und dort in die Obhut der Pflegekräfte übergeben werden.

