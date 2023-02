Polizei Gütersloh

POL-GT: Elektroschrottdiebe kommen in Gütersloh nicht weit

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Der Versuch an der Carl-Zeiss Straße Elektroschrott zu stehlen, endete für vier Männer mit einer Polizeikontrolle. Derzeitigen Erkenntnissen nach kletterten sie am Montagabend (27.02., 23.40 Uhr) auf das Gelände eines Recyclinghofs und luden ihr Diebesgut anschließend in einen Opel Omega. Auf den Opel wurden Polizeibeamte aus Gütersloh bei der Anfahrt zum Tatort aufmerksam. Sie kontrollierten das Fahrzeug und die Insassen an der Robert-Bosch Straße. Der Elektroschrott aus dem Kofferraum wurde zurückgegeben. Gegen die 42- (Soest), 20- (Soest), 25- (Köln) und 28- jährigen (Krefeld) Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell