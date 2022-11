Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ladendieb reißt sich los und flüchtet

Delmenhorst (ots)

Ein Ladendieb wurde am Dienstag, 08. November 2022, 12:15 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Stedinger Straße in Delmenhorst von einer Detektivin angesprochen. Er riss sich los und flüchtete.

Der Mann hatte in den Vortagen Alkoholika aus dem Markt gestohlen und wurde über die Überwachungskamera von der 47-jährigen Detektivin wiedererkannt. Sie sprach den Mann nach dem Passieren des Kassenbereichs an. Da er der Aufforderung zum Anhalten nicht folgte, hielt sie ihn am Arm fest. Der Mann riss sich los und flüchtete. Die 47-Jährige blieb unverletzt.

Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei den 39-jährigen Beschuldigten aus Delmenhorst an. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

