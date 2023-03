Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag kam es zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr zum Diebstahl eines E-Bikes im Wert von ca. 2.000 Euro. Es war mit einem Schloss gesichert und stand am Seiteneingang eines Einkaufszentrums in der Mühlhäuser Straße. Es handelt sich um ein graues E-Bike der Marke "Cube" mit Gepäckträger und daran befestigten Satteltaschen. Zeugenhinweise (Hinweisnummer 0059119/2023) nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter Tel. 03691-261-0 entgegen. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell