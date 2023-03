Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw Opel Astra und einem Fahrradfahrer kam es am Samstagabend gegen 17:00 Uhr an der Ausfahrt des Parkplatzes "LIDL-Markt", in der Ichtershäuser Straße. Hierbei übersah der 34-jährige Opel-Fahrer den auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Statt aber nun mit dem Opel-Fahrer einen Personalienaustausch durchzuführen, nahm der Fahrradfahrer sein Rad und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Unter Nennung der Bezugsnummer 0059616/2023, werden die Informationen auch telefonisch (03677/601124) entgegen genommen.(rk)

