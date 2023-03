Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Holzzaun beschädigt - Zeugen gesucht

Gehren (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Gartenzaun eines Wohngrundstückes in der Johannesstraße. Hierbei warfen sie einen Verkehrsmast, samt Verkehrsschild gegen den Holzzaun. An dem Verkehrsmast war noch der Betonsockel befestigt. Woher dieser Verklehrsmast stammt konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Am Holzzaun entstand allerdings geringer Sachschaden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch mit der Polizei in Ilmenau (Tel.03677/601124), unter Nennung der Bezugsnummer 0059284/2023, in Verbindung.(rk)

