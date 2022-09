Polizei Aachen

POL-AC: GPS-Sender führt zum gestohlenen Auto

Aachen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (14.09.2022) hat eine GPS-Ortung zur Auffindung eines gestohlenen Wagens und zur Festnahme des Diebes geführt.

Ein besorgter 29-jähriger Aachener rief um kurz vor 03:30 Uhr die Polizei: In seinem Auto hatte er einen GPS-Tracker angebracht. Über sein Handy wurde er nun darüber informiert, dass sich sein Auto in Bewegung gesetzt habe. Eigentlich müsste es auf der Rütscher Straße in einer Parklücke stehen. Als er aus der Haustür ging, sah der Aachener sein Auto noch in Richtung Schlossparkstraße davonfahren. Er gab den Polizisten die aktuelle Position seines Wagens und das Kennzeichen durch.

Im Stadtteil Richterich wurden die suchenden Polizisten dann auch fündig: Der Fahrer stieg gerade aus dem geklauten Auto aus, als sie in die Dellstraße einbogen. Sie nahmen den 27-jährigen Niederländer fest.

Er muss sich nun wegen Fahrzeugdiebstahls vor Gericht verantworten.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell