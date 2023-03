LPI-GTH: Holz gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - In der vergangenen Nacht wurde vier Pkw durch Unbekannte zerkratzt. Die Fahrzeuge waren in der Friedrichstraße / Ecke Heinrichstraße abgestellt. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0058502/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

