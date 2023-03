LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall in der Friedrichrodaer Straße. Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines VW fuhr in Richtung Schönau vor dem Walde, geriet in einer Rechtskurve auf die linke Fahrspur und kollidierte anschließend mit einem geparkten Kia. Durch den Zusammenstoß wurde der Kia in einen dort befindlichen Gartenzaun geschoben. Der Fahrzeugführer des VW setzte seine Fahrt ...

