Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall in der Friedrichrodaer Straße. Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines VW fuhr in Richtung Schönau vor dem Walde, geriet in einer Rechtskurve auf die linke Fahrspur und kollidierte anschließend mit einem geparkten Kia. Durch den Zusammenstoß wurde der Kia in einen dort befindlichen Gartenzaun geschoben. Der Fahrzeugführer des VW setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten zu einem 62-jährigen als Unfallverursacher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und brachten ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 30.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 62 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd)

